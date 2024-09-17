До конца года выездной сервис ВТБ заработает во всех городах и районах Самарской области

ВТБ в Самарской области активно развивает офисную сеть и каналы доставки банковских продуктов. До конца 2024 г. банк охватит выездным сервисом все города и муниципальные районы области. Об этом на встрече с журналистами рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в регионе — вице-президент Максим Папков.

Сейчас офисная сеть ВТБ в Самарской области представлена 37 отделениями в восьми населенных пунктах. Ежедневно офисы банка в регионе посещают в среднем 2,3 тыс. клиентов. До конца года банк откроет новый офис в Чапаевске, в ближайших планах также — открытие дополнительного офиса в густонаселенном районе Сызрани Монгора, а также точек удаленного обслуживания в пос. Рощинский и Похвистнево.

"Одним из ключевых направлений ВТБ в текущем году стало развитие сети. Мы пошли по пути открытия отделений не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, - отметил Максим Папков. - Для этого банк разработал специальный формат отделений — "легкий" офис. Он небольшой, но в нем можно оформить все услуги. В ближайшие месяцы первый такой офис откроем в Чапаевске. Это повысит качество клиентского сервиса для 1,5 тысяч жителей, которые пользуются нашим зарплатным проектом, а также привлечет новых клиентов. В городе Похвистнево и поселке Рощинский, где у ВТБ также большое количество зарплатных клиентов, которым нужно присутствие каждый день, мы запускаем работу сотрудника удаленного канала обслуживания. Первый подобный офис мы открыли в этом году в Октябрьске, и он положительно себя зарекомендовал".

ВТБ также продолжает развивать доступность выездного сервиса, который включает в себя доставку банковских продуктов и возможность получить полноценную консультацию, как в любом офисе. Сегодня пригласить специалиста банка к себе домой или на работу могут жители 11 муниципальных районов — Красноармейского, Безенчукского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Сызранского, Волжского, Кинельского, Борского, Сергиевского, Богатовского и Нефтегорского. До конца года этот сервис станет доступен во всех без исключения муниципалитетах региона.

По словам Максима Папкова, банк стремится сделать выездной сервис для жителей региона более доступным и быстрым. Сегодня менеджер, посещая клиентов в разных местах, проходит за день около 20 километров. Чаще всего клиенты заказывают доставку дебетовых карт и платежных стикеров. Кроме того, выездные менеджеры помогают настроить программу лояльности и цифровые сервисы и проконсультировать по другим вопросам.

В рамках новой стратегии ВТБ планирует до конца 2026 г. увеличить сеть своих отделений на 40% — до 1,8 тыс. точек по всей стране. В этом году банк откроет свыше 200 новых офисов, более половины из них — в новом "лёгком" формате. Развитие получит и выездной канал обслуживания — к концу текущего года заказать карту банка с доставкой на дом или в офис смогут жители городов с населением более 10 тыс. человек, через три года этот сервис будет доступен и в населенных пунктах с численностью от 1 тыс. жителей.