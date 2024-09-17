НОВИКОМ будет участвовать в депозитных аукционах ГУК ВЭБ.РФ

Дочерний банк Ростеха получил возможность участвовать в аукционах по размещению государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. К участию в депозитных аукционах по размещению средств пенсионных накоплений граждан допускаются только крупнейшие банки, соответствующие требованиям надежности Правительства РФ, Банка России и самой ГУК.

"Получение доступа к аукционам ГУК ВЭБ.РФ — это результат стабильного роста и повышения рейтингов НОВИКОМа", — отметила Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

На российском рынке ГУК ВЭБ.РФ выступает одним из самых консервативных инвесторов. Для вложений выбираются прежде всего облигации — государственные и выпускаемые крупнейшими российскими компаниями. Часть средств размещается на денежном рынке, в банковских депозитах в максимально надежных кредитных организациях по результатам аукционов.

В 2024 году НОВИКОМ вошел в сотню надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв 13-е место в группе банков с высоким показателем кредитоспособности, рейтингующихся на уровне АА+, АА, АА-. При этом он стал единственной финансовой организацией из всего списка, которой присвоены кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств. Оценивая бизнес-профиль НОВИКОМа, аналитики стабильно отмечают сильную позицию по капиталу, адекватную позицию по фондированию и ликвидности, а также консервативную оценку риск-профиля.