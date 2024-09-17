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НОВИКОМ будет участвовать в депозитных аукционах ГУК ВЭБ.РФ

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Ростеха получил возможность участвовать в аукционах по размещению государственной управляющей компанией (ГУК) ВЭБ.РФ средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. К участию в депозитных аукционах по размещению средств пенсионных накоплений граждан допускаются только крупнейшие банки, соответствующие требованиям надежности Правительства РФ, Банка России и самой ГУК.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Получение доступа к аукционам ГУК ВЭБ.РФ — это результат стабильного роста и повышения рейтингов НОВИКОМа", — отметила Председатель Правления банка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

На российском рынке ГУК ВЭБ.РФ выступает одним из самых консервативных инвесторов. Для вложений выбираются прежде всего облигации — государственные и выпускаемые крупнейшими российскими компаниями. Часть средств размещается на денежном рынке, в банковских депозитах в максимально надежных кредитных организациях по результатам аукционов.

В 2024 году НОВИКОМ вошел в сотню надежных российских банков по версии журнала Forbes, заняв 13-е место в группе банков с высоким показателем кредитоспособности, рейтингующихся на уровне АА+, АА, АА-. При этом он стал единственной финансовой организацией из всего списка, которой присвоены кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств. Оценивая бизнес-профиль НОВИКОМа, аналитики стабильно отмечают сильную позицию по капиталу, адекватную позицию по фондированию и ликвидности, а также консервативную оценку риск-профиля.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА "АА|ru|", АКРА "АА- (RU)", "НКР" АА-.ru и "Эксперт РА" "ruАА-". Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.
ВЭБ.РФ с 2003 года является государственной управляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений клиентов Социального фонда России, с 2012 года ВЭБ.РФ выполняет также функции государственной управляющей компании средствами выплатного резерва. ГУК ВЭБ.РФ активно инвестирует накопления в облигации высоконадежных компаний, в том числе компаний реального сектора. Среди основных направлений инвестиций в реальную экономику: транспорт и дороги, развитие экономики городов, жилищная сфера, энергетика, газификация и строительство сопутствующей инфраструктуры.

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