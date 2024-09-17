В Самарской области стартовал областной конкурс "Все только начинается!"

Областной конкурс "Все только начинается!" направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.

Участниками конкурса могут стать граждане старшего возраста (50+) в пяти номинациях.

Номинация "Здоровый образ жизни и спорт" - для тех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом или оздоровительными физическими практиками на системной и долговременной основе.

Номинация "Культура и творчество" - для тех, кто занимается творчеством, культурой или искусством в различных форматах, имеет достижения и успехи в своем творчестве.

Номинация "Профессионал своего дела" - для работающих по профессии после наступления пенсионного возраста, имеющих успехи и достижения в профессиональной деятельности.

Номинация "Путешественник" - для активно путешествующих по территории региона и за его пределами, активных туристов, а также работающих в сфере туризма и краеведения, популяризирующих активный отдых и региональное краеведение.

Номинация "Супер-хобби" - для тех, кто имеет увлечение (творческое занятие), занимается им на системной основе самостоятельно или обучает своему ремеслу других участников.

Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября на электронную почту csp-serebro@mail.ru.

В заочном этапе пройдет представление портфолио и личных достижений, в очном этапе участники представят свои труды перед экспертной комиссией.

В финальном этапе запланировано народное голосование за участников, вошедших в состав 10 лидеров по каждой номинации по итогам заочного и очного этапов. Голосование пройдет на сайте.

Победителями станут не менее чем три участника в каждой номинации.

Конкурс проводится СРМОО "Центр социальных проектов" - Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области в рамках проекта по сопровождению и развитию электронного сервиса "Подготовка и выход на пенсию" при координации министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.