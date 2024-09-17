В Самарской области стартовал областной конкурс "Все только начинается!"

Областной конкурс "Все только начинается!" направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.
Участниками конкурса могут стать граждане старшего возраста (50+) в пяти номинациях.
Номинация "Здоровый образ жизни и спорт" - для тех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом или оздоровительными физическими практиками на системной и долговременной основе.
Номинация "Культура и творчество" - для тех, кто занимается творчеством, культурой или искусством в различных форматах, имеет достижения и успехи в своем творчестве.
Номинация "Профессионал своего дела" - для работающих по профессии после наступления пенсионного возраста, имеющих успехи и достижения в профессиональной деятельности.
Номинация "Путешественник" - для активно путешествующих по территории региона и за его пределами, активных туристов, а также работающих в сфере туризма и краеведения, популяризирующих активный отдых и региональное краеведение.
Номинация "Супер-хобби" - для тех, кто имеет увлечение (творческое занятие), занимается им на системной основе самостоятельно или обучает своему ремеслу других участников.
Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября на электронную почту csp-serebro@mail.ru.
В заочном этапе пройдет представление портфолио и личных достижений, в очном этапе участники представят свои труды перед экспертной комиссией.
В финальном этапе запланировано народное голосование за участников, вошедших в состав 10 лидеров по каждой номинации по итогам заочного и очного этапов. Голосование пройдет на сайте.
Победителями станут не менее чем три участника в каждой номинации.
Конкурс проводится СРМОО "Центр социальных проектов" - Добро.Центром "Молоды душой" Самарской области в рамках проекта по сопровождению и развитию электронного сервиса "Подготовка и выход на пенсию" при координации министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!