Банк России проведет в Самаре День открытых дверей

В субботу, 28 сентября, Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России проведет День открытых дверей.

Отделение Государственного банка открылось в Самаре 160 лет назад. В День открытых дверей посетители увидят интерьеры одного из самых величественных самарских зданий конца XIX века и узнают об истории Банка России в Самарской области.

Гостей ждут викторина о противодействии финансовому мошенничеству, квиз, мастер-класс по проверке подлинности банкнот, фотовыставка монет пушкинской эпохи. Любители истории смогут пройти увлекательный музейный квест. Для самых юных посетителей эксперты Отделения Самара подготовили занятие "Нескучное деньговедение", на котором дети изучат основные элементы банкнот.

"День открытых дверей — прекрасная возможность интересно провести время всей семьей в историческом здании самарского отделения Банка России. Все наши активности помогут проверить свою финансовую грамотность и получить новые знания, которые обязательно пригодятся в жизни", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Для посещений Дня открытых дверей требуется предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт.