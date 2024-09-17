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Общество

Банк России проведет в Самаре День открытых дверей

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 28 сентября, Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России проведет День открытых дверей.

Отделение Государственного банка открылось в Самаре 160 лет назад. В День открытых дверей посетители увидят интерьеры одного из самых величественных самарских зданий конца XIX века и узнают об истории Банка России в Самарской области.

Гостей ждут викторина о противодействии финансовому мошенничеству, квиз, мастер-класс по проверке подлинности банкнот, фотовыставка монет пушкинской эпохи. Любители истории смогут пройти увлекательный музейный квест. Для самых юных посетителей эксперты Отделения Самара подготовили занятие "Нескучное деньговедение", на котором дети изучат основные элементы банкнот.

"День открытых дверей — прекрасная возможность интересно провести время всей семьей в историческом здании самарского отделения Банка России. Все наши активности помогут проверить свою финансовую грамотность и получить новые знания, которые обязательно пригодятся в жизни", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Для посещений Дня открытых дверей требуется предварительная запись. При себе необходимо иметь паспорт.

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Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

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