Два человека погибли в Самарской области из-за загоревшегося холодильника

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ночью с 16 на 17 сентября, в Самарской области произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области