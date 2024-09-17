Розничный портфель ВТБ в Самарской области превысил 138 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2024 г. розничный кредитный портфель ВТБ в Самарской области увеличился до 138 млрд рублей. Об этом заявил на встрече с журналистами единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Общий объем выдачи кредитов за шесть месяцев вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. - до 27,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения области превысил 174 млрд, прибавив 22% с начала года.

Драйверами развития регионального розничного рынка в первой половине года стали ипотека и автокредиты. Объем выдачи жилищных кредитов увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 10 млрд рублей. Число сделок превысило 2,5 тысячи.

Рекордные показатели продемонстрировал сегмент автокредитования. В первом полугодии ВТБ выдал 6,6 млрд руб. на покупку личного транспорта. Этот результат в пять раз превышает итоги сопоставимого периода 2023 года. Портфель кредитов на покупку автомобилей с начала года вырос более чем вдвое, до 11,4 млрд рублей.

Объем привлеченных средств за первое полугодие увеличился на 22% и превысил 174 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты — 131 млрд рублей (+16% к началу года). Портфель инвестпродуктов увеличился на 43%, превысив отметку в 43 млрд рублей.

"В этом году регулятор проводит политику сдерживания розничного кредитования, что приводит к охлаждению потребительского спроса и удорожанию необеспеченных кредитов для банков. Однако уже заметны признаки адаптации. Люди продолжают решать свои задачи, связанные с жильем и крупными покупками, поэтому рынок кредитования будет развиваться, хотя и более медленными темпами. Сейчас — время вкладчиков. На рынке установились высокие ставки, которые останутся таковыми как минимум до конца года. По прогнозам банка, в этом году рынок сбережений вырастет на четверть", — прокомментировал Максим Папков.