Счетная палата усомнилась в эффективности мероприятий по улучшению системы обращения с мусором в регионе

Контрольно-счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы средства из региональной казны, выделенные в 2023 году на мероприятия по обустройству контейнерных площадок, ликвидации свалок, приобретению мусоросборников муниципалитетами. Данные мероприятия осуществлялись в рамках госпрограммы Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области", рассчитанной на 2018 - 2030 годы.
В ходе проверки выяснилось, что целевые значения показателей результативности предоставления субсидий при заключении соглашений муниципальным образованиям не установлены. Из-за этого невозможно оценить эффективность использования бюджетных средств муниципалитетами.
"Это противоречит порядкам предоставления субсидий на устройство контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, утвержденным постановлением правительства Самарской области, и не позволяет оценить результативность (эффективность) использования бюджетных средств муниципальными образованиями", - уточнили в КСП.
Кроме того, в счетной палате усмотрели не слишком результативные попытки в сражении муниципалитетов со стихийными свалками: до тех пор, пока работа не будет направлена на предотвращение их повторного образования.
"Ликвидация несанкционированных свалок без комплекса мер, направленных на предотвращение повторного образования свалок, снижает эффективность данных мероприятий и образует необходимость в цикличных (повторных) ликвидациях подобных несанкционированных свалок, что, в свою очередь, приводит лишь к устранению последствий, но не к предотвращению появления новых свалок, а также увеличивает расход бюджетных средств и повышает накопление вреда окружающей среде", - отмечается в сообщении.
При этом в КСП добавили, что подтвердить обоснованность и правомерность использования бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок на территории одного из муниципальных районов не представляется возможным "в связи с отсутствием подтверждающих документов".
Также в ходе проверки были выявлены иные нарушения и недостатки, в том числе, - при осуществлении закупок.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. Информационные письма направлены в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, прокуратуру Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!