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Общество

Счетная палата усомнилась в эффективности мероприятий по улучшению системы обращения с мусором в регионе

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Контрольно-счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были использованы средства из региональной казны, выделенные в 2023 году на мероприятия по обустройству контейнерных площадок, ликвидации свалок, приобретению мусоросборников муниципалитетами. Данные мероприятия осуществлялись в рамках госпрограммы Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области", рассчитанной на 2018 - 2030 годы.

В ходе проверки выяснилось, что целевые значения показателей результативности предоставления субсидий при заключении соглашений муниципальным образованиям не установлены. Из-за этого невозможно оценить эффективность использования бюджетных средств муниципалитетами.

"Это противоречит порядкам предоставления субсидий на устройство контейнерных площадок, приобретение мусоросборников, ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов, утвержденным постановлением правительства Самарской области, и не позволяет оценить результативность (эффективность) использования бюджетных средств муниципальными образованиями", - уточнили в КСП.

Кроме того, в счетной палате усмотрели не слишком результативные попытки в сражении муниципалитетов со стихийными свалками: до тех пор, пока работа не будет направлена на предотвращение их повторного образования.

"Ликвидация несанкционированных свалок без комплекса мер, направленных на предотвращение повторного образования свалок, снижает эффективность данных мероприятий и образует необходимость в цикличных (повторных) ликвидациях подобных несанкционированных свалок, что, в свою очередь, приводит лишь к устранению последствий, но не к предотвращению появления новых свалок, а также увеличивает расход бюджетных средств и повышает накопление вреда окружающей среде", - отмечается в сообщении.

При этом в КСП добавили, что подтвердить обоснованность и правомерность использования бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок на территории одного из муниципальных районов не представляется возможным "в связи с отсутствием подтверждающих документов".

Также в ходе проверки были выявлены иные нарушения и недостатки, в том числе, - при осуществлении закупок.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу. Информационные письма направлены в министерство энергетики и  жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, прокуратуру Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и  природопользования Самарской области.

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