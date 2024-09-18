"Тольяттиазот" открыл новую спортивную площадку

"Тольяттиазот" открыл спортивную площадку в Центральном районе Тольятти. Проект был реализован в течение летних месяцев в рамках корпоративной программы "ТОАЗ — спорту", инвестиции составили 6 млн рублей.

Уличный спортивный комплекс предназначен для занятий воркаутом, баскетболом, мини-футболом и волейболом. На территории площадки расположены все необходимые тренажеры, разноуровневые турники, баскетбольные щиты. Специальное покрытие травмобезопасно и рассчитано на длительную интенсивную эксплуатацию. Комплекс подходит для тренировок как подростков, так и взрослого населения.

В ходе церемонии открытия для гостей была организована развлекательная программа, а также мастер-классы от спортсменов ТОАЗа. Азам игры в баскетбол 3×3 учил капитан корпоративной команды "Тольяттиазот", оператор ДПУ производства карбамида Виктор Гусев. Опытом поделились и представители футбольной сборной предприятия во главе с нападающим Морисом Абдуловым, оператором ДПУ агрегата аммиака № 6.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "Тольяттиазот": "Предприятие не первый год успешно реализует корпоративную программу "ТОАЗ — спорту", предполагающую развитие спорта в регионе присутствия и поддержку инициатив на промплощадке, пропаганду здорового образа жизни среди горожан и сотрудников предприятия. В ТОАЗе восемь корпоративных команд, успешно выступающих на соревнованиях регионального и федерального уровней. Мы рассчитываем, что новый спорткомплекс станет прекрасным местом для усиленных тренировок и занятий подрастающего поколения".