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Общество

"Тольяттиазот" открыл новую спортивную площадку

ТОЛЬЯТТИ. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" открыл спортивную площадку в Центральном районе Тольятти. Проект был реализован в течение летних месяцев в рамках корпоративной программы "ТОАЗ — спорту", инвестиции составили 6 млн рублей.

Фото: предоставлено ПАО "ТОАЗ"

Уличный спортивный комплекс предназначен для занятий воркаутом, баскетболом, мини-футболом и волейболом. На территории площадки расположены все необходимые тренажеры, разноуровневые турники, баскетбольные щиты. Специальное покрытие травмобезопасно и рассчитано на длительную интенсивную эксплуатацию. Комплекс подходит для тренировок как подростков, так и взрослого населения.

В ходе церемонии открытия для гостей была организована развлекательная программа, а также мастер-классы от спортсменов ТОАЗа. Азам игры в баскетбол 3×3 учил капитан корпоративной команды "Тольяттиазот", оператор ДПУ производства карбамида Виктор Гусев. Опытом поделились и представители футбольной сборной предприятия во главе с нападающим Морисом Абдуловым, оператором ДПУ агрегата аммиака № 6.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "Тольяттиазот": "Предприятие не первый год успешно реализует корпоративную программу "ТОАЗ — спорту", предполагающую развитие спорта в регионе присутствия и поддержку инициатив на промплощадке, пропаганду здорового образа жизни среди горожан и сотрудников предприятия. В ТОАЗе восемь корпоративных команд, успешно выступающих на соревнованиях регионального и федерального уровней. Мы рассчитываем, что новый спорткомплекс станет прекрасным местом для усиленных тренировок и занятий подрастающего поколения".

АО "ТОАЗ" — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата, входящий в Группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в городе Тольятти (Самарская область). Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала Группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.

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Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

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