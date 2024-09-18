Гандбольная "Лада" вничью сыграла с ЦСКА

В своем втором матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" сыграла вничью со столичным ЦСКА — 28:28 (18:15), сообщает пресс-служба клуба.

В первом тайме анголка Жоана да Кошта очень эффективно феерила на осиротевшем фланге, "закрывая" сразу две позиции, а в линии, как правило, у волжанок действовали два игрока. В связке с нею оборону ЦСКА буквально затерроризировали опытнейшие Ольга Горшенина с Елизаветой Малашенко, забросившие, как и она, до перерыва по три мяча.

В основном, усилиями этого триумвирата наши подняли буквально на уши трибуны восхищенного "Олимпа", уведя свою команду спустя всего 12 минут после начала поединка на почти космическое расстояние от действующих чемпионок (11:5).

Гости и до этого небезуспешно пытались на долгий розыгрыш соперниц отвечать стремительными выпадами, тратя считанные секунды на проведение своих контратак. Итоговая статистика владения мячом (46 минут против 14-ти в пользу "Лады") говорит сама за себя. Еще до прихода заключительной 10-минутки первого тайма, к наступлению которой вратари москвичек из 14-ти бросков по своим воротам не отбили ровным счетом ничего, подопечные Олега Кулешова вышли из оцепенения и принялись потихоньку сокращать отрыв. Если бы не Валентина Войтулевич, вставшая в наши ворота как раз-таки в последней трети тайма и отразившая пять бросков из девяти, красно-бело-синие вполне могли свести преимущество соперниц на нет. Однако мы ушли на отдых, имея все еще весьма оптимистичные "плюс 3".

От этого запаса, впрочем, мало что осталось по прошествии всего шести минут после начала второй половины, когда счет стал 20:19. Но на сложном игровом отрезке то же козырное трио "Лады" снова засучило рукава, и всего за четыре минуты гости серией из трех пропущенных мячей подряд были существенно отброшены обратно назад (23:19).

Тайм-аутом они смогли порыв волжанок заглушить и вскоре вновь все возвратили на круги своя. Вровень оппоненты двигались затем практически полтайма. ЦСКА при этом, правда, только дважды настигал волжанок, и последний раз это проделал за пару десятков секунд до сирены. Хотя еще за полторы минуты до нее, казалось бы, все шансы отыграться потерял. "Лада", которой судьи выписали вдвое больше удалений, вновь в результате фола Яны Жилинскайте получила "семь и две". Однако Юлия Кунцевич под рев трибун блестяще выиграла семиметровую дуэль у своей тезки Козаченко.

Увы, это "спасение" не привело тольяттинок к успеху. Варвара Семина с Екатериной Ильиной добились равенства в ближайших двух атаках красно-бело-синих. Тольяттинкам же в меньшинстве не подвернулось выгодных моментов для нанесения решающего "выстрела". Путем тайм-аута, взятого за 11 секунд до финиша, они попытались что-нибудь еще придумать хитроумное, но замыслу не суждено было сработать.

И "Лада" утешилась мировым соглашением, которое ее резко возросших за вечер амбиций в огненной схватке с фаворитом суперлиги, конечно же, не удовлетворило. Хотя уже тот факт, что чемпион едва не был повержен в Автограде, должен придать энергии команде, стремящейся себя после весенних мытарств возродить.

Еще одной ноткой грусти для нее вперемешку с овациями зрителей стала послематчевая церемония проводов из большого спорта главного ветерана в истории клуба. Юлия Какмоля, которую по окончании встречи искупали в море комплиментов и в охапке цветов, завершила весной свои потрясающие выступления в "Ладе" на, наверное, недосягаемой отметке — 17 сезонов и 534 игры.