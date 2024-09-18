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Сотовая связь Транспорт и связь

Жители Самарской области стали чаще заниматься спортом онлайн

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году жители региона стали активнее интересоваться спортивными тренировками в онлайн‑формате. Трафик на сайты подобной тематики с января по сентябрь увеличился почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2023‑го. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Самарцы отдают предпочтение ресурсам, где представлены разнообразные направления фитнеса, а также есть возможность занятий с персональным тренером. Важным является и комплексный подход, когда вместе с физической нагрузкой даются советы по питанию и изменению пищевых привычек. Кроме того, местных пользователей волнует информация о том, как правильно тренироваться на уличных спортивных площадках — трафик на сайт workout.su вырос на 65% год к году.

Особое внимание к тематическим платформам наблюдается с приходом лета. В летние месяцы объем интернет‑данных показал рост в 46% в сравнении с весенним периодом. В августе были зафиксированы максимальные цифры с начала года.

"Мы видим, что спорт набирает популярность среди наших абонентов в регионе. Поэтому стремимся создать условия для того, чтобы каждый мог заниматься фитнесом в удобном для себя месте. Усилия нашей технической команды регулярно направлены на увеличение скорости интернета на действующем оборудовании. Для сокращения времени загрузки файлов в смартфонах клиентов, с начала года инженеры модернизировали базовые станции в девяти городах и более чем в 80 небольших населенных пунктах 20 районов области", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Обычно клиенты оператора предпочитают заниматься спортом в начале недели — в понедельник и вторник трафик на сайты с онлайн‑тренировками вырастает почти на 16% по сравнению со средними значениями недели. Наименее активным днем, как правило, является суббота.

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