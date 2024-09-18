Жители Самарской области стали чаще заниматься спортом онлайн

В этом году жители региона стали активнее интересоваться спортивными тренировками в онлайн‑формате. Трафик на сайты подобной тематики с января по сентябрь увеличился почти в два раза в сравнении с тем же периодом 2023‑го. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
Самарцы отдают предпочтение ресурсам, где представлены разнообразные направления фитнеса, а также есть возможность занятий с персональным тренером. Важным является и комплексный подход, когда вместе с физической нагрузкой даются советы по питанию и изменению пищевых привычек. Кроме того, местных пользователей волнует информация о том, как правильно тренироваться на уличных спортивных площадках — трафик на сайт workout.su вырос на 65% год к году.
Особое внимание к тематическим платформам наблюдается с приходом лета. В летние месяцы объем интернет‑данных показал рост в 46% в сравнении с весенним периодом. В августе были зафиксированы максимальные цифры с начала года.
"Мы видим, что спорт набирает популярность среди наших абонентов в регионе. Поэтому стремимся создать условия для того, чтобы каждый мог заниматься фитнесом в удобном для себя месте. Усилия нашей технической команды регулярно направлены на увеличение скорости интернета на действующем оборудовании. Для сокращения времени загрузки файлов в смартфонах клиентов, с начала года инженеры модернизировали базовые станции в девяти городах и более чем в 80 небольших населенных пунктах 20 районов области", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Обычно клиенты оператора предпочитают заниматься спортом в начале недели — в понедельник и вторник трафик на сайты с онлайн‑тренировками вырастает почти на 16% по сравнению со средними значениями недели. Наименее активным днем, как правило, является суббота.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.