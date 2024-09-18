"Следили из космоса": самарским городским очистным сооружениям исполнилось полвека

Ровно 50 лет назад, 17 сентября 1974 года, в Куйбышевском районе Самары (тогда Куйбышева) завершилось строительство важнейшего стратегического объекта — городских очистных канализационных сооружений (ГОКС), за которым следили не только областные, городские власти, но и американские спецслужбы. Юбилейную дату отметили в "РКС-Самара".

С того дня стоки миллионного города перед сбросом в Волгу стали очищаться. До этого вся вода, которая была использована жителями и предприятиями, без какой-либо серьезной очистки сбрасывалась в Волгу и Самару.

Владислав Плятнер (директор водоканала в 1988–2001 гг.) вспоминал: "В конце 60-х годов в городе Куйбышеве канализационных очистных сооружений вообще не было. Стоки сбрасывались без какой-либо очистки в реку Волгу и в Самару. Чтобы охарактеризовать ситуацию, я назову только две цифры. Река Самара несла в то время в межень 15 кубометров в секунду. А в районе Кировского шоссе в реку Самару сбрасывалось неочищенных хозяйственно-бытовых и условно-чистых — семь кубометров воды в секунду. То есть половина объема воды в реке Самарке было канализационных стоков".

Возведение ГОКС в Куйбышеве началось благодаря государственной программе по защите Волги от загрязнений. Это был социально и стратегически важный объект. Ход строительства жестко контролировался областными и городскими властями. И не только ими. В день 50-летнего юбилея сотрудники блока качества пополнили музей ГОКС "РКС-Самара" очень интересным документом: съемками из космоса с американского спутника-шпиона, на которых отслеживается строительство объекта (очистных сооружений) под Куйбышевом ниже по течению Волги. Важность процесса понимали даже на другом конце света.

В сентябре 1974 года на пути стоков появился надежный экологический барьер — ГОКС. Каждый день сюда приходит по 500–600 тысяч кубометров сточной воды и каждый день после сложного технологического цикла очистки (механической, биологической, химической) эти 500–600 тысяч кубометров возвращаются в Волгу. Вода эта гораздо чище той, которая из Волги забирается.

В 2013 году, после заключения договора аренды, "РКС-Самара" начали на ГОКС первую серьезную реконструкцию. На тот момент сооружения нуждались не просто в ремонте, а в серьезном усовершенствовании, они должны были соответствовать требованиям времени.

После первого этапа реконструкции, который провели "РКС-Самара", проект модернизации ГОКС вошел в федеральный проект "Оздоровление Волги". (История очень похожая на ту, благодаря которой ГОКС начали строиться.) Финансирование одновременно из бюджета "РКС-Самара", федерального, регионального и местного бюджетов позволили провести здесь масштабную реконструкцию, установить оборудование, отвечающее наилучшим доступным технологиям. Завершилось строительство в 2023 году, сейчас на объекте идет отладка оборудования и технологических процессов.

В день 50-летия ГОКС на предприятии собрались сотрудники "РКС-Самара" и ветераны отрасли. Они вспоминали минувшие дни, сложности и достижения, познакомились с обновленными сооружениями и технологиями. Пятидесятилетние сооружения "РКС-Самара" душевно отметили начало своей второй молодости, новый этап служения Самаре, ее жителям и Волге.