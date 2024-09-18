Самарцев напугал "мужчина с пистолетом" на улице

В среду, 18 сентября, в соцсетях появились тревожные сообщения. Жители города рассказывали, что их напугал мужчина с чем-то похожим на пистолет.
"Неадекват ходил в районе техникума промышленных технологий и пугал детей, бабушек и просто прохожих, приставляя к их головам игрушечный пистолет. Я наблюдала за ним минут 10, потом ушла, а он продолжил там разгуливать", — сообщала местная жительница в соцсетях.
Рассказ сопровождался видео, на котором этот самый мужчина "с пистолетом" запечатлен.
"По факту сообщений в соцсетях сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Заявлений и обращений к нам не поступало", — уточнили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.