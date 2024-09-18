Самарцев напугал "мужчина с пистолетом" на улице

В среду, 18 сентября, в соцсетях появились тревожные сообщения. Жители города рассказывали, что их напугал мужчина с чем-то похожим на пистолет.

"Неадекват ходил в районе техникума промышленных технологий и пугал детей, бабушек и просто прохожих, приставляя к их головам игрушечный пистолет. Я наблюдала за ним минут 10, потом ушла, а он продолжил там разгуливать", — сообщала местная жительница в соцсетях.

Рассказ сопровождался видео, на котором этот самый мужчина "с пистолетом" запечатлен.

"По факту сообщений в соцсетях сотрудники полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Заявлений и обращений к нам не поступало", — уточнили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области.