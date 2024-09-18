Жительница Тольятти забрала 200 тыс. руб. у обманутой пенсионерки

В Тольятти задержали ранее судимую 43-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2024 г. злоумышленники позвонили 81-летней жительнице Жигулевска и убедили жертву, что якобы ее сестра пережила тяжелую операцию и теперь ей требуются средства на реабилитацию. Пенсионерка согласилась помочь и вечером передала 200 тыс. руб. пришедшей за деньгами женщине. После этого потерпевшая позвонила сестре и выяснила, что никакой операции у родственницы не было.

Правоохранители разыскали приходившую за деньгами женщину. Она рассказала, что действовала по инструкции "работодателя" из соцсети и деньги пенсионерки перевела на указанные им счета, а себе оставила процент.