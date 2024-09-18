Российское общество "Знание" проведет онлайн-квиз по истории великого торгового пути

Российское общество "Знание" приглашает всех жителей Приволжского федерального округа проверить знания по истории развития торговых путей на Всероссийском онлайн-квизе "Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий".

Игра состоится 1 октября, в 14:00, по московскому времени. Регистрация проходит на сайте проекта до 30 сентября.

Для подачи заявки нужно собрать команду из семи человек: одного куратора и шести участников. Каждую команду ждет пять раундов с вопросами по истории IX–X веков о событиях и выдающихся личностях того времени.

1 октября, в 14:00, все команды смогут присоединиться к прямой трансляции квиза в официальной группе Российского общества "Знание" по ссылке. Ведущим игры выступит блогер, учитель истории ГБОУ "Школа № 854" и финалист Всероссийского конкурса "Классная тема!" Александр Оджо. По результатам соревнований все участники получат сертификат от Российского общества "Знание".

Квиз является частью просветительского проекта "Путь из варяг в греки", в рамках которого по всей стране проходят образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тематические викторины и кинопоказы, которые позволяют учащимся погрузиться в изучение прошлого нашей страны и сформировать целостное представление о роли великого торгового пути в исторической судьбе России. Мероприятия продлятся до 15 октября и охватят все 89 регионов РФ.

В Ульяновской области к проекту подключились школы и техникумы во всех муниципалитетах, а также Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. В Саратовской области лекции уже прошли в Поволжском институте управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС при президенте РФ, Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского, Энгельский промышленно-экономический колледж и школы Краснокутского, Дергачевского и Духовницкого районов.

В Марий Эл лекции школьникам прочитала доцент кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, кандидат исторических наук Елена Лежнина. В Самарской области первыми участниками проекта "Путь из варяг в греки" стали студенты СамГТУ, Самарского университета им. С. П. Королева. Историческая лекция, просмотры документального фильма, их обсуждение прошли в Новокуйбышевском нефтехимическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В течение сентября такие просветительские встречи продолжатся в школах региона.

В Нижегородской области профессор кафедры конституционного и муниципального права ННГУ им. Н. И. Лобачевского Федор Сосенков и сотрудник центра патриотического воспитания "Авангард" Иван Дорофеев провели встречи со студентами Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Также лекции пройдут для учащихся колледжей, техникумов и школьников.

Материал подготовлен ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" для проекта "Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий" при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".