Российское общество "Знание" проведет онлайн-квиз по истории великого торгового пути

Российское общество "Знание" приглашает всех жителей Приволжского федерального округа проверить знания по истории развития торговых путей на Всероссийском онлайн-квизе "Путь из варяг в греки: тысячелетняя история развития идей, людей и технологий".
Игра состоится 1 октября, в 14:00, по московскому времени. Регистрация проходит на сайте проекта до 30 сентября.
Для подачи заявки нужно собрать команду из семи человек: одного куратора и шести участников. Каждую команду ждет пять раундов с вопросами по истории IX–X веков о событиях и выдающихся личностях того времени.
1 октября, в 14:00, все команды смогут присоединиться к прямой трансляции квиза в официальной группе Российского общества "Знание" по ссылке. Ведущим игры выступит блогер, учитель истории ГБОУ "Школа № 854" и финалист Всероссийского конкурса "Классная тема!" Александр Оджо. По результатам соревнований все участники получат сертификат от Российского общества "Знание".
Квиз является частью просветительского проекта "Путь из варяг в греки", в рамках которого по всей стране проходят образовательные мероприятия: лекции, мастер-классы, тематические викторины и кинопоказы, которые позволяют учащимся погрузиться в изучение прошлого нашей страны и сформировать целостное представление о роли великого торгового пути в исторической судьбе России. Мероприятия продлятся до 15 октября и охватят все 89 регионов РФ.
В Ульяновской области к проекту подключились школы и техникумы во всех муниципалитетах, а также Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. В Саратовской области лекции уже прошли в Поволжском институте управления им. П. А. Столыпина РАНХиГС при президенте РФ, Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского, Энгельский промышленно-экономический колледж и школы Краснокутского, Дергачевского и Духовницкого районов.
В Марий Эл лекции школьникам прочитала доцент кафедры отечественной истории Марийского государственного университета, кандидат исторических наук Елена Лежнина. В Самарской области первыми участниками проекта "Путь из варяг в греки" стали студенты СамГТУ, Самарского университета им. С. П. Королева. Историческая лекция, просмотры документального фильма, их обсуждение прошли в Новокуйбышевском нефтехимическом колледже, Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В течение сентября такие просветительские встречи продолжатся в школах региона.
В Нижегородской области профессор кафедры конституционного и муниципального права ННГУ им. Н. И. Лобачевского Федор Сосенков и сотрудник центра патриотического воспитания "Авангард" Иван Дорофеев провели встречи со студентами Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Также лекции пройдут для учащихся колледжей, техникумов и школьников.
Материал подготовлен ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет" для проекта "Путь из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий" при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.