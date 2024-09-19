Самарскому минтрансу запретят выбирать подрядчиков для ремонта дорог

У министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области заберут важные полномочия. Ведомство больше не сможет выбирать подрядчиков для ремонта и строительства дорог, проведения других работ. Правительство уже подготовило соответствующий проект постановления.
В пояснительной записке к документу указано, что полномочия по выбору подрядчиков на объекты минтранса передадут Главному управлению организации торгов (ГУОТ) Самарской области. И произойдет это уже 1 октября 2024 года.
"ГУОТ будет проводить торги с ценой контракта выше 100 тыс. рублей", - говорится в документе.
Забрать полномочия по выбору подрядчиков у минтранса поручил губернатор Вячеслав Федорищев. Произошло это после задержания Ивана Пивкина, возглавлявшего региональный минтранс с 2012 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Как писал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, якобы имели место картельный сговор и сбор дани с подрядчиков.
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Чиновничья трагедия- как жить?