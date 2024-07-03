Золотая пятерка: кто получал подряды самарского минтранса при Иване Пивкине

Коррупционный скандал в минтрансе Самарской области поставил под вопрос работу ведомства с подрядчиками. Пока теперь уже бывший министр Иван Пивкин сидит в СИЗО по уголовному делу о превышении полномочий, общественность гадает, кто теперь будет строить и ремонтировать дороги в регионе и сохранят ли свое положение ключевые игроки рынка. Но кто же они? Волга Ньюс составил список самых обеспеченных подрядчиков самарского минтранса.

На пост министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина назначил в июне 2012 года Николай Меркушкин, который на тот момент только занял пост главы региона. Когда в 2017 году мордовский политик ушел в отставку, а его место занял Дмитрий Азаров, скорое увольнение прочили и Ивану Пивкину. Но это не случилось. Он продолжал руководить министерством и после того, как в конце мая 2024 года врио губернатора стал Вячеслав Федорищев. Правда, совсем недолго: 21 июня Ивана Пивкина задержала полиция по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Как писал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, якобы имели место картельный сговор и сбор дани с подрядчиков. Так ли было на самом деле, теперь предстоит выяснить следователям.

Тем не менее, с помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile, удалось выявить пять основных подрядчиков самарского минтранса, которые получали госзаказы на строительство и ремонт дорог, путепроводов и мостов. Рейтинг составлен по сумме контрактов.

Получал ключевые подряды

Львиную долю подрядов в период работы Ивана Пивкина на посту главы минтранса получило ООО "Самаратрансстрой". По данным Rusprofile, министерство заключило с компанией 90 контрактов на сумму 53 млрд рублей. Впрочем, первые соглашения (на ремонт мостов, региональных трасс в Волжском районе и Обводного шоссе в Тольятти) датируются мартом-маем 2012 года. То есть они были заключены за несколько месяцев до назначения Ивана Пивкина.

Однако впоследствии "Самаратрансстрой" получил самые "лакомые" подряды. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года компания проводила капитальный ремонт и реконструкцию самых крупных магистралей Самары — Московского, Волжского, Красноглинского шоссе, улицы Ново-Садовой. Впоследствии получила контракты на реконструкцию моста через реку Сок, строительство второй очереди Фрунзенского моста и многоуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре. Параллельно подрядчик ремонтировал региональные трассы.

Практически все объекты были сданы в срок, без задержек. Но не всё было гладко. Директора компании Сергея Суркова обвиняли в мошенничестве при строительстве подземных пешеходных переходов на Московском шоссе, но суд его оправдал. Также ФАС обнаружила между "Самаратрансстроем" и "Ульяновсктрансстроем", а также "Самаратрансстроем" и "С.И.Т.И." картельные соглашения, которые привели "к поддержанию цен на торгах, организованных для выполнения общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях".

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Помимо этого, самарский минтранс несколько раз судился с "Самаратранстроем" из-за образования колейности на Ново-Садовой и Московском шоссе. Первые процессы выиграл подрядчик. Сейчас продолжается разбирательство по поводу колейности участка Московского шоссе от Кирова до выезда из города. Суд обязал "Самаратрансстрой" привести дорогу в порядок по гарантии, но компания оспорила это решение.

Несмотря на это, подрядчик сейчас занимается строительством магистрали Центральной — одного из самых долгожданных дорожных объектов в регионе. Общая стоимость контрактов составляет более 9 млрд рублей.

"Самаратрансстрой" принадлежит Олегу Дорошенко. Его связывали с депутатом Самарской губернской думы Андреем Мурзовым. Бизнесмен был директором ООО "Техкомплект", которым владеет парламентарий. Однако, по данным Rusprofile, сейчас этот пост занимает сам Андрей Мурзов. Также Олег Дорошенко был партнером Константина Фетисова — брата Александра Фетисова, который недавно стал врио вице-губернатора — возглавил департамент внутренней политике. Они вместе владели ООО "СЗ "Стройсервис", которое планировало построить высотку в районе ипподрома. Но в 2022 году Константин Фетисов вышел из состава учредителей.

Помимо самарского минтранса, в заказчиках "Самаратрансстроя" значатся подразделения Росавтодора — ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" (4 госконтракта на сумму 48 млрд руб.) и ФКУ "Поволжуправтодор" (38 госконтрактов на сумму 12 млрд руб.). По данным Rusprofile, по итогам 2023 года выручка компании составила 15 млрд рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.

Долго строил Фрунзенский мост

Вторым "золотым" подрядчиком минтранса можно назвать АО "Стройтрансгаз". В 2015 году ведомство заключило с компанией контракт на строительство первой очереди Фрунзенского моста стоимостью более 12 млрд рублей. Работы растянулись на долгие годы.

Мост связывает Самарский и Куйбышевский районы Самары. В состав объекта входят 6-полосный сталежелезобетонный мост через реку Самару, железобетонный мост через озеро Банное, транспортные развязки на улицах Шоссейной и Фрунзе, основной ход дороги. Движение по ним открыли 31 декабря 2019 года. Однако официального ввода в эксплуатацию пришлось ждать несколько лет. Произошло это, как сообщили Волга Ньюс в региональном Минтрансе, только в декабре 2023 года. Причина была в необходимости проведения некоторых доработок — например, обеспечения требований по транспортной безопасности.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сейчас минтранс судится с подрядчиком из-за срыва сроков исполнения контракта. Сначала ведомство потребовало взыскать с компании 2,7 млрд рублей. Затем увеличило сумму до 3,2 млрд рублей. "Стройтрансгаз" подал ответный иск, потребовав взыскать с министерства 111,8 млн руб. неосновательного обогащения.

По данным федеральных СМИ, контрольный пакет акций АО "Стройтрансгаз" принадлежит миллиардеру Геннадию Тимченко, который также владеет долями в таких крупных холдингах как "Новатэк", "Сибур", "Трансойл". Компания начинала работать в 1990-е годы. Изначально строила для "Газпрома" компрессорные станции, газопроводы, хранилища газа. В 2000-х годах начала возводить заводы, нефтепроводы, ТЭЦ, морские платформы, АЭС. Впоследствии занялась также ремонтом и строительством дорог, спортивных комплексов. В частности, "Стройтрансгаз" возвел два стадиона для игр ЧМ-2018 года — в Волгограде и Нижнем Новгороде. Также подрядчик занимался реконструкцией аэропортов, берегоукрепелением и строительством набережных, музейных комплексов.

По сведениям Rusprofile, больше всего подрядов компания получила от ГКУ Московской области "ДДС" (14 госконтрактов на сумму 67 млрд руб.), Минспорта России (3 госконтракта на сумму 40 млрд руб.) и ФКУ "Ространсмодернизация" (2 госконтракта на сумму 37 млрд руб.).

Ремонтирует региональные трассы

ООО "Стройсервис" начал получать подряды от самарского минтранса в 2012 году. По данным Rusprofile, всего насчитывается 44 госконтракта на сумму 9,3 млрд руб. Большинство из них предусматривают проведение ремонта региональных трасс в сельских районах и малых городах. Однако несколько подрядов связано со строительством проездов к стадиону "Солидарность Самара Арена" в преддверии ЧМ-2018.

О компании мало, что известно. Она зарегистрирована в Самаре. Учредитель — Алексей Гайдукевич, директор — Михаил Цибин. У последнего также есть доли в строительной компании "Строй-Запад" и в ООО "Ремстройподряд", которое также занималось ремонтом дорог по госзаказу, и ООО "Здоровое поколение".

Помимо минтранса, "Стройсервис" получал подряды от мэрии Новокуйбышевска (25 госконтрактов на сумму 1,6 млрд руб.) и департамента городского хозяйства и экологии Самары (12 госконтрактов на сумму 2,5 млрд руб.). В областной столице компания, в частности, ремонтировала дороги в центре города, проспекты Масленникова и Металлургов, Южное шоссе, улицы Победы, Ново-Вокзальной, Олимпийской и других. По данным Rusprofile, выручка компании за 2023 год составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 50 млн рублей.

Попал в уголовное дело Пивкина

ООО "Амонд" также стало получать подряды от самарского минтранса в 2012 году и также специализировалось на ремонте региональных трасс в сельских районах и малых городах Самарской области. Как указано в базе сервиса Rusprofile, всего зарегистрировано 36 госконтрактов на сумму 9 млрд руб.

Фото: Сергей Алешин

В 2023 году компания упустила крупный подряд на сумму 1,2 млрд руб. на ремонт трассы Самара — Новокуйбышевск. Изначально "Амонд" признали победителем торгов. Но один из конкурентов — ПАО "Дорисс" — обжаловало результаты аукциона. ФАС признала претензии обоснованными. В итоге контракт заключили с "Дорисс".

По информации 63.RU, на заседании суда по аресту Ивана Пивкина следователь сообщил, что именно эта ситуация легла в основу уголовного дела — якобы министр при проведении торгов и после действовал в интересах "Амонда" и якобы заставил руководство "Доррис" нанять компанию в качестве субподрядчика.

ООО "Амонд" входит в ГК "Амонд", которая построила микрорайон Волгарь в Самаре. Учредителем компании является Алан Хугаев — сын заслуженного строителя и почетного гражданина Самары Ростика Хугаев (именно он основал ГК "Амонд"). Среди крупных заказчиков компании также — ФКУ "Поволжуправтодор" (14 госконтрактов на сумму 3 млрд руб.) и департамент градостроительства Самары (11 госконтрактов на сумму 1,1 млрд руб.). По заказу депстроя подрядчик строил дороги в микрорайоне Волгарь. По данным Rusprofile, выручка компании за 2023 год составила 1,8 млрд рублей, прибыль — 81 млн рублей.

Провел реконструкцию Ташкентской

ООО "Хрипунов и к" начало получать подряды от минтранса в 2013 году — изначально на ремонт региональных трасс в сельских районах. В 2016–2018 годах компания выиграла контракты на реконструкцию улицы Ташкентской, включая возведение путепровода над Демократической, и строительство проездов к "Самара Арене". В последние годы вернулась к ремонту региональных трасс. Всего в копилке компании, по данным Rusprofile, 32 госконтракта на сумму 8,2 млрд руб.

Владеет подрядной организацией Сергей Хрипунов. Также у него есть строительная компания "Базис" и 50-процентная доля в ООО "ССХ" (производство изделий из асфальта). Помимо минтранса, "Хрипунов и к" получал подряды от администраций районов Самары и других муниципалитетов области на ремонт дворовых проездов и дорог. По данным Rusprofile, выручка за 2023 год составила 1,2 млрд рублей, прибыль — 129 млн рублей.

В истории ООО "Хрипунов и к" тоже были уголовные дела. Например, в 2019 году компанию пытались обвинить в похищении 31 тыс. кубометров суглинка. Однако в итоге дело закрыли.

Кто будет новым министром

Суд заключил Ивана Пивкина под стражу до конца августа. Его место на посту министра занял Сергей Неретин, но тоже пока с приставкой врио. Постоянного главу ведомству, вероятнее всего, назначат уже после выборов губернатора Самарской области. Они состоятся с 6 по 8 сентября включительно.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В случае победы нынешнего врио губернатора Вячеслава Федорищева есть вероятность приезда в Самарскую область специалиста из другого региона. Ведь он уже включил в состав своей команды коллег, с которыми работал в Тульской области. Экс-министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко получил пост врио вице-губернатора Самарской области. Он курирует экономическое развитие и инвестиции, промышленность и торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, сферы туризма и науки. Администрацию губернатора (тоже с приставкой врио) возглавил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Впрочем, и местные политики пока еще сохраняют влияние. Например, врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов перешел на пост врио главы департамента внутренней политики.