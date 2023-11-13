Компании "Амонд" не удалось заполучить миллиардный подряд на капремонт дороги Самара — Новокуйбышевск

Минтранс Самарской области окончательно определился с подрядчиком, который выполнит капитальный ремонт трассы Самара — Новокуйбышевск на участке км 18+700 — км 25+500, расположенной в Волжском районе.

Напомним, в октябре прошли торги по указанному лоту. На них заявились две компании — ООО "Амонд" (Самара) и ПАО "Дорисс" (Чебоксары), которые предложили выполнить услуги по максимальной цене контракта, за 1,2 млрд рублей.

Изначально победителем признали самарскую фирму, однако позже процедура заключения контракта была приостановлена по инициативе фирмы "Дорисс". Та обратилась в ФАС с жалобой, в которой сообщила, что заказчик умышленно не принял к оценке ни одного контракта ПАО "Дорисс", чтобы создать преимущественные условия для заключения контракта с другим участником закупки.

Жалобу рассмотрели и признали обоснованной. Контракт заключили с чебоксарской компанией. Подрядчик должен будет выполнить работы с апреля по ноябрь 2024 года.