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Экономика и бизнес

Самарская компания завершила пилотный проект по повышению производительности труда

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 180 предприятий различных отраслей внедряют бережливое производство. Внедрению методик бережливого производства на предприятиях региона способствует реализация национального проекта "Производительность труда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: РЦК

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, как председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" особо отмечает важность развития ключевых отраслей специализации промышленности Самарской области.

ТПК "БРИК" занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для горно-добывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей. В течение последних шести месяцев рабочая группа "БРИК", совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), провела глубокий анализ производственных мощностей, выявила узкие места и разработала комплексную программу по повышению производительности. Были внедрены современные инструменты бережливого производства, оптимизированы логистические потоки, автоматизированы отдельные производственные операции.
Так, внедрение системы 5С обеспечило порядок и эффективность в управлении инструментами и материалами. Что позволило оптимизировать пространство, сократить время на поиск необходимых элементов и повысить безопасность труда.

Окраска полов для визуализации входящих и исходящих грузопотоков, внедрение стеллажной системы для хранения инструментов и создание ячеек для мелких деталей позволило в целом оптимизировать логистику.

Установка терминала для оперативного доступа к чертежам предотвратила потери важной информации. А открытие новой покрасочной камеры для мелких изделий позволило улучшить качество отделки.

"Совместная работа стала для нас очень плодотворным и вдохновляющим опытом. Необходимо отметить высокий уровнем вовлеченности и заинтересованности руководства и всей рабочей группы "БРИК" во внедрении передовых методик бережливого производства", — рассказал руководитель РЦК Михаил Михайлов.

В результате реализации проекта компания "БРИК" повысила выработку на 15% и сократила незавершенное производство на 11%.

"В условиях конкурентной среды и дефицита квалифицированных кадров на рынке труда необходимо заниматься повышением производительности. Наша компания относительно молодая, активно развивающаяся, поэтому грамотное выстраивание производственных процессов особенно актуально. Участие в нацпроекте дает возможность не изобретать велосипед, а с помощью РЦК использовать лучшие практики, знания и опыт, накопленные множеством компаний", — прокомментировал директор по качеству "БРИК", Валентин Куркин.

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