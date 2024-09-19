Lada Aura будет стоить выше 3 млн рублей

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал цену нового автомобиля Lada Aura.

Запуск седана бизнес-класса планируется в сентябре. "Стоимость будет выше 3 млн", - рассказал глава автозавода в интервью РБК.

"Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится", - резюмировал Соколов.