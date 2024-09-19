Новый кроссовер АвтоВАЗ запустит в 2026 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ходе работ по созданию нового кроссовера.

Кроссовер создается на базе платформы Vesta в классе B+, ближе к C. "Работы идут полным ходом. Утверждены габариты, идет работа с поставщиками компонентной базы, утвержден дизайн. Он тоже будет с характером. Но говорить сейчас о каких-то деталях преждевременно. Я могу подтвердить, что мы нацелены запустить эту модель в 2026 году. Надеюсь, по традиции ее премьера состоится на полях очередного Петербургского экономического форума", — рассказал Соколов в интервью РБК.

Производство будет размещено в Тольятти, там, где сегодня производится Vesta. "У нас как раз освободились мощности от переноса Largus в Ижевск. И это решение в том числе предопределено необходимостью запуска на первой линии кроссовера B+ на платформе Vesta", — отметил глава АвтоВАЗа.