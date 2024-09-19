"Ростех" вновь стал акционером АвтоВАЗа

"Ростех" вернулся в состав акционеров АвтоВАЗа – госкорпорации вновь принадлежит 32,3% акций компании, которые в 2023 г. она передала ФГУП "НАМИ".

Как объяснил РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов, "два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно. Если "Ростех" вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические".

Когда "Ростех" выходил из состава акционеров АвтоВАЗа, сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций.