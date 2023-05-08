"Ростех" вышел из состава собственников АвтоВАЗа

ГК "Ростех" вышла из числа собственников ООО "Лада авто холдинг", которое владеет 100% АО "АвтоВАЗ".

Соответствующая запись в ИАС Seldon.Basis была зафиксирована 5 мая. Единственным собственником "Лада авто холдинг" стало ФГУП "НАМИ" (научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт), подведомственное Министерству промышленности, науки и технологий РФ.

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" контролировался совместным предприятием "Ростеха" и Renault - Alliance Rostec Auto B. V. Затем СП перевели в российскую юрисдикцию, собственником тольяттинского завода стало ООО "Лада авто холдинг", в котором были сохранены доли прежних владельцев.

С началом специальной военной операции группа Renault решила передать российские активы государству. 67,69% "АвтоВАЗа" перешла ФГУП "НАМИ". Оставшаяся доля до последнего времени сохранялась за "Ростехом".