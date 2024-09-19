В Самарской области молодым женщинам будут платить за рождение первенца

Правительство Самарской области опубликовало программу социально-экономического развития региона. Один из ее разделов посвящен народосбережению и повышению уровня благополучия жителей.

Губернатор Вячеслав Федорищев представил программу еще до выборов. Она рассчитана на ближайшие 5 лет.

"Основная задача — крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа "Моя семья". Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми. Эти меры уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — заявил на презентации Вячеслав Федорищев.

Одной из новых мер поддержки станет единовременная выплата молодым женщинам за рождение первенца. Сумма составит 100 тыс. рублей. Условие — женщине должно быть от 18 до 25 лет.

Также в списке социальных мероприятий программы: