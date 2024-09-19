В Самарской области молодым женщинам будут платить за рождение первенца

Правительство Самарской области опубликовало программу социально-экономического развития региона. Один из ее разделов посвящен народосбережению и повышению уровня благополучия жителей.
Губернатор Вячеслав Федорищев представил программу еще до выборов. Она рассчитана на ближайшие 5 лет.
"Основная задача — крепкая семья и традиционные семейные ценности. Механизмом реализации нашей семейной политики станет новая региональная программа "Моя семья". Мы продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми. Эти меры уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", — заявил на презентации Вячеслав Федорищев.
Одной из новых мер поддержки станет единовременная выплата молодым женщинам за рождение первенца. Сумма составит 100 тыс. рублей. Условие — женщине должно быть от 18 до 25 лет.
Также в списке социальных мероприятий программы:
- предоставление единовременной денежной выплаты "семейный капитал" при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в размере 100 тыс. рублей без документов, подтверждающих вид и объемы понесенных расходов;
- сокращение срока ожидания жилья по программе "Молодая семья";
- совершенствование системы поддержки и адаптации социально уязвимых категорий граждан.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р