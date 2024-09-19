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Экономическая политика Экономика и бизнес

Уровень бедности в Самарской области собираются снизить до 7,2%

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самарской области расcчитывают в ближайшие 5 лет улучшить благосостояние население. Есть план по сокращению уровня бедности. Он обозначен в программе социально-экономического развития региона.

По последним данным, доля населения Самарской области, который находится за чертой бедности, составляет около 10%. Власти планируют снизить его до 7,2%.

Судя по программе, обеспечить это планируют за счет расширения мер социальной поддержки. Запланирован и рост зарплат: средней — до 95 тыс. рублей, реальной — на 25,1%.

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