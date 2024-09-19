Уровень бедности в Самарской области собираются снизить до 7,2%

Власти Самарской области расcчитывают в ближайшие 5 лет улучшить благосостояние население. Есть план по сокращению уровня бедности. Он обозначен в программе социально-экономического развития региона.
По последним данным, доля населения Самарской области, который находится за чертой бедности, составляет около 10%. Власти планируют снизить его до 7,2%.
Судя по программе, обеспечить это планируют за счет расширения мер социальной поддержки. Запланирован и рост зарплат: средней — до 95 тыс. рублей, реальной — на 25,1%.
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Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!
Наглости хватает судиться.
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...