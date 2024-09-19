В Самарской области помощь спасателей понадобилась упавшему с крыши мужчине

В среду, 18 сентября, в пос. Кинельский произошел несчастный случай. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Мужчина ремонтировал крышу частного дома и упал на пристроенный гараж. Он получил травмы руки и ноги и не мог сам спуститься.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего на землю и передали медикам.
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