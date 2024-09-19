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Эксперты НОВИКОМа рассказали омским бизнесменам о мерах господдержки

ОМСК. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) обсудили на конференции "Банк НОВИКОМ — для промышленных предприятий МСП Омской области". В интерьерах Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля перед представителями регионального бизнес-сообщества выступили эксперты дочернего банка Ростеха, представители Министерства промышленности и научно–технического развития области и Фонда развития промышленности региона.

Фото: предоставлено Новикомбанком

"Весной этого года в ходе ребрендинга НОВИКОМ заявил о намерении стать ключевым партнером российской высокотехнологичной промышленности. Для этого банк сотрудничает со всей цепочкой кооперации крупных предприятий, в том числе с субъектами малого и среднего бизнеса", — рассказал управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Омске Виталий Голышенко.

Клиентам из сегмента МСП банк предлагает ряд собственных продуктов, позволяющих более эффективно организовать работу и высвободить средства для решения приоритетных задач. Об этом на конференции рассказал старший вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок. Он остановился на таких продуктах, как кредиты на пополнение оборотных средств и на исполнение контракта, "Экспресс-гарантия", "НСО с фиксированной ставкой" и "Спецсчет".

Последний позволяет предпринимателям разместить средства на специальном счете, чтобы обеспечить заявки и участвовать в госзакупках. Банк сохраняет эти средства и начисляет на них проценты. Эксперт банка Ростеха также рассказал, что НОВИКОМ аккредитован Корпорацией МСП, и его клиенты могут получать кредиты с обеспечением в виде "зонтичных" поручительств Корпорации.

"Малое и среднее предпринимательство — активно растущий сегмент реального сектора экономики, без которого невозможно развитие промышленности в целом. Малые предприятия быстрее адаптируются к вызовам времени. Именно они в условиях санкций наиболее оперативно наладили выпуск продукции, замещающей импортную. Поэтому для нас так важно расширять инструменты поддержки этого сегмента", — отметил Денис Есипенок.

Помимо этого, поддержку региональному бизнесу оказывает Фонд развития промышленности (ФРП) области, который на конференции представила его директор Светлана Баженова. Благодаря региональным, федеральным и совместным с ФРП программам финансирования предприниматели могут получить льготные займы на модернизацию производства, приобретение оборудования, разработку нового продукта и другие цели.

О мерах поддержки, которые предприниматели могут получить на уровне региона, участникам конференции рассказал Денис Гребенюк — начальник управления оборонной промышленности и машиностроения Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области.

Завершилось мероприятие экскурсией по Омскому музею изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, крупнейшему в регионе хранилищу художественных ценностей.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА "АА|ru|", АКРА "АА- (RU)", "НКР" АА-.ru и "Эксперт РА" "ruАА-". Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО "СоюзМаш России", куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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