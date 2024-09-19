На Авито Авто появилось онлайн-кредитование для покупателей водной и мототехники

На Авито появился функционал для оформления и получения кредита на покупку водных транспортных средств и мототехники – новых и с пробегом. Как сообщили в пресс-службе компании, максимальная сумма кредита при использовании нового сервиса составляет 8 млн рублей.
Сервис онлайн-кредитования доступен бесплатно в мобильном приложении Авито на Android и iOS.
- Сумма кредита — от 100 тыс. до 8 млн рублей.
- Все оформление происходит онлайн через мобильное приложение, без необходимости посещения банка. Сервис доступен прямо из карточки объявления: интерфейс встроен в платформу Авито Авто, поэтому для пользователя переход к заявке будет бесшовным.
- Одна заявка для всех банков. Пользователю не нужно заполнять отдельную заявку для каждого банка — достаточно ввести данные один раз.
- Все данные пользователя защищены. Подтверждение личных данных происходит через ЕСИА (портал Госуслуг) — подобная схема одобрена ЦБ РФ.
- Кредитная заявка рассматривается несколькими банками. В рамках данного сервиса кредиты выдают ОТП-Банк, Локо-Банк и МТС Банк.
- Широкий выбор техники. Услуга распространяется как на предложения от частных продавцов, так и от компаний и доступна как для новых транспортных средств, так и для техники с пробегом.
- Сервис бесплатный для пользователей Авито Авто.
"Ранее такой же механизм был реализован для получения кредита на машины с пробегом, предлагаемые частными лицами, и он доказал свою востребованность. Новая инициатива является частью стратегии платформы Авито Авто по расширению спектра предоставляемых пользователям цифровых сервисов и призвана увеличить доступность водного транспорта и мототехники для россиян. Для продавцов запуск нового сервиса означает рост продаж без дополнительных затрат и действий. На данный момент на платформе представлено более 300 тыс. предложений по продаже мототехники и более 150 тыс. — водного транспорта. И мы рассчитываем, что спрос на них благодаря цифровизации получения кредита вырастет", — прокомментировал Илья Зарембо, руководитель категорий "Водный транспорт" и "Мототехника" в Авито Авто.
Напомним, что в начале 2024 года на Авито Авто появилась возможность оформить кредит до 5 000 000 рублей на покупку автомобиля с пробегом для частных лиц прямо из объявления о продаже автомобиля. Функция доступна в приложении Авито на IOS и Android. Чтобы заполнить заявку на кредит, нужно также пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг.
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