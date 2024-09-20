В Тольятти три человека пострадали из-за столкновения Kia и Hyundai

В четверг, 19 сентября, в Тольятти три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:52 37-летний водитель Kia Rio ехал по ул. Спортивной. В районе дома №5 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди Hyundai Creta под управлением водителя 64-летней женщины.
В аварии пострадали водитель Hyundai и два пассажира Kia 32 и 58 лет.
Последние комментарии
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.