В Тольятти три человека пострадали из-за столкновения Kia и Hyundai

В четверг, 19 сентября, в Тольятти три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:52 37-летний водитель Kia Rio ехал по ул. Спортивной. В районе дома №5 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди Hyundai Creta под управлением водителя 64-летней женщины.

В аварии пострадали водитель Hyundai и два пассажира Kia 32 и 58 лет.