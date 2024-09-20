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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Кошкинского района стал Антон Широков

КОШКИ. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, депутаты районного собрания представителей избрали Антона Широкова на должность главы Кошкинского района. Об этом сам Широков написал в своих соцсетях.

Фото: https://vk.com/shirokov063

"За полтора месяца, которые я исполнял обязанности главы, успел проехать все сельские поселения, познакомиться с большим количеством жителей района. И хочу выразить им признательность за вопросы, которые они активно задавали. Такое внимательное отношение к судьбе малой Родины и желание решить имеющиеся проблемы, мотивируют работать для того, чтобы Кошкинская земля развивалась и процветала. Впереди много работы, много важных задач, которыми будем обстоятельно и последовательно заниматься. И я очень рассчитываю на помощь жителей района! Вместе сможем добиться большего", - пишет новоизбранный глава. 

Напомним, Антон Широков был назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета в июле текущего года, когда прежний глава района Евгений Макридин покинул свой пост, проработав в должности всего пять месяцев. 

До назначения "и.о." Широков работал руководителем аппарата администрации, первым заместителем главы Челно-Вершинского района. В его активе также полгода работы в городе Снежном (ДНР).

Напомним, что Широков сменил в кресле главы района Евгения Макридина, утвержденного в должности  16 февраля 2024 года. Макридин же, который до того руководил Волжским районом, пришел на это место после ухода Юрия Горяинова, который сейчас возглавляет Красноярский район. 

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