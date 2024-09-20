ВККС РФ рекомендовала на должность председателя Шестого кассационного суда Магомеда Магомедова

По итогам восьмого заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ, проходившей с 16 по 20 сентября в Москве, на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции рекомендован Магомед Магомедов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ВККС России.

Напомним, до августа 2023 г. Шестой кассационный суд возглавлял Александр Ефанов. Его полномочия досрочно прекратила ВККС после дисциплинарного взыскания.

Магомед Магомедов — уроженец Дагестана, работает в судебной системе с 1980 года. Много лет был судьей Верховного Суда РФ, возглавлял судебный состав.

На должность председателя Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции Магомед Магомедов был назначен указом президента Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 573. Его полномочия на этом посту были прекращены с 18 августа 2024 г. решением ВККС РФ от 10 июля после рассмотрения его же заявления. Информация об этом есть на сайте ВККС РФ.

На восьмом заседании ВККС РФ, проходившем в Москве с 15 по 20 сентября, были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судей Верховного Суда РФ, судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

В том числе в понедельник, 16 сентября, планировалось рассмотреть заявление Магомеда Магомедова о рекомендации кандидатом на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции (по конкурсу, объявленному в "Российской газете" от 5 августа 2024 года).

И как сообщили сегодня в официальном пресс-релизе по итогам восьмого заседания ВККС РФ за 2024 год, Магомед Магомедов был рекомендован на должность председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции.