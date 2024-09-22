Самарчанка перевела мошенникам 400 тыс. руб., пытаясь купить бытовую технику

27-летняя жительница города Самара в преддверии своего дня рождения решила порадовать себя дорогой бытовой техникой. Просмотрев несколько объявлений на различных сайтах сети Интернет, девушка наткнулась на предложение, которое заинтересовало ее.

Связавшись с "продавцом", самарчанка окончательно решилась на покупку и сказала, что готова оплатить выбранный товар. Спустя некоторое время на телефон потерпевшей пришла ссылка, по которой, как утверждали во время звонка, она перейдет на оплату заказа.

Доверчивая женщина ввела свои банковские данные в специальное поле, после чего сайт начал вылетать. Самарчанка неоднократно пыталась перейти по ссылке и заново ввести данные, но сайт закрывался. Через непродолжительное время со счета потерпевшей списалось более 400 тыс. руб., которые та долгое время копила на долгожданную покупку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облГлавк.