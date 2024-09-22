Гандбольная "Лада" потерпела поражение в Ростове-на-Дону

В своем третьем матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Ростове-на-Дону "Лада" потерпела поражение от "Ростов-Дона" — 29:37 (15:18).
"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) — "Лада" (Тольятти) — 37:29 (18:15). Ростов-на- Дону. Крытый футбольный манеж. Семиметровые: 5/3-4/2. Штраф: 6-6 мин. Судьи: Мерзлютин (Ессентуки), Подставкин (Краснодар).
"Ростов-Дон": Грацкевич (12/34=35%), Казьменко (3/9=33%), Чернова (0/1=0%); Сень — 5, Шапошникова — 4, Левша — 5, Макеева — 2, Фролова — 2, Кишко — 2/1 (2 мин.), Шавман — 1/1, К. Кожокарь — 9, Зеленкова — 1 (2 мин.), Стаценко — 5/1 (2 мин.), Кузнецова — 1.
"Лада": Кунцевич (8/26=30%), Войтулевич (4/18=22%), Деревень (0/5=0%); Фомина — 3, Жилинскайте — 4 (4 мин.), Матюхина — 1, Жукова, Горшенина (2 мин.), Терлецкая — 4, Малашенко — 8/1, Сокова — 2, Дворцевая — 3, Милова — 1, Гичевска — 1/1, да Кошта, Бошняк — 2.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!