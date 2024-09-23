Двух человек нашли мертвыми в квартире на ул. Победы в Самаре

В воскресенье, 15 сентября, в квартире на ул. Победы в Самаре обнаружили тела 61-летнего мужчины и 54-летней женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Признаков насильственной смерти не было. Причины гибели людей устанавливаются. По факту обнаружения тел полицейские начали проверку.
По словам соседей, погибшие вели асоциальный образ жизни. По некоторым данным, они могли погибнуть около двух недель назад.
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