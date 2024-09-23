Двух человек нашли мертвыми в квартире на ул. Победы в Самаре

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В воскресенье, 15 сентября, в квартире на ул. Победы в Самаре обнаружили тела 61-летнего мужчины и 54-летней женщины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.