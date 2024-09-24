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Стартовала регистрация на ИТ-хакатон MORE.Tech от ВТБ

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в 6-й раз проведет ежегодный хакатон для ИТ-специалистов по актуальным технологическим направлениям. Мероприятие пройдет в гибридном формате с 11 по 26 октября. Командам будет предложено решить одну из трех задач, а победители разделят призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

В этом году участники смогут выбрать один из трех треков: озеро данных, NFT или Vault. Озеро данных — хранилище больших данных, которое позволяет обрабатывать и анализировать информацию с использованием инновационных технологий. NFT — цифровой сертификат, подтверждающий право владения каким-то объектом реального мира. Vault — место с повышенной защитой, где хранятся данные, файлы или цифровые активы. Технологическим партнером трека "Озеро данных" стало решение T1 Cloud от холдинга Т1.

С 11 по 20 октября при поддержке менторов ВТБ командам предстоит разработать свои решения — для работы с большими данными. Безопасную систему для хранения с использованием алгоритмов шифрования или инструмент, который позволит ИТ-специалистам в удобном формате хранить сертификаты о пройденном обучении. В основе каждой задачи — кейсы, с которыми работают технологически команды банка.

Лучшие решения будут представлены 26 октября на офлайн-финале в Москве. По итогам 9 команд-победителей разделят между собой призовой фонд в размере 1,5 млн рублей.

Принять участие в хакатоне может любой желающий старше 18 лет. Задачи будут интересны студентам, выпускникам технических вузов и молодым специалистам с опытом работы в разных сферах: разработка, дизайн, аналитика, информационная безопасность. Участвовать можно готовой командой от 2 до 5 человек или присоединиться к существующей на этапе регистрации.

"Хакатон MORE.Tech в шестой раз станет ярким событием для молодой аудитории ВТБ. В 2023 году в наших ИТ-соревнованиях приняли участие более 2500 человек. Планируем, что в этом году эта цифра станет еще больше. Мы предлагаем молодым специалистам попробовать свои силы в решении реальных задач, которые актуальны для ВТБ прямо сейчас. В этом году мы увеличили не только число задач на хакатоне, но и призовой фонд", — поделился Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Принять участие в хакатоне можно по ссылке.

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