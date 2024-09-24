Молодые ученые и предприниматели Самарской области получат гранты ФСИ

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей. Шестеро из победителей - представители Самарской области.
"За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это в первую очередь широкий спектр услуг технопарка "Жигулевская долина".
В число победителей конкурса "Старт - Цифровые технологии-1" вошел резидент технопарка "Жигулевская долина" - ООО "ТАКО". Компания представила проект "Разработка диффузионной нейросети "ТАКО" для создания дизайна в различных областях и проверки по патентным базам данных с использованием машинного обучения". На его реализацию компания получит грант в размере 4 млн рублей.
"Благодаря победе в конкурсе наша команда сможет сделать генератор дизайна, в частности, логотипов, который позволит проверять товарные знаки по патентным базам. Кроме того, мы сможем дальше обучать нейросеть, которая генерирует уникальные логотипы", - отметил руководитель компании "ТАКО" Александр Голодяев.
Победителями конкурса "Старт-Взлет (очередь II)" в рамках программы "Старт" стали пять инноваторов из Самарской области. Они получат гранты в размере 3 млн рублей.
"Мы рады, что Фонд содействия инновациям поддержал наш проект "Разработка online-сервиса для прогнозирования новых кристаллических материалов для твердооксидных топливных элементов". Грант позволит нам существенно ускорить процесс разработки. Вместе с победой и финансированием мы также получили положительные эмоции и чувство, что мы делаем полезное дело для Самарского региона", - отметила Елизавета Морхова, доцент кафедры "Общая и неорганическая химия" СамГТУ, кандидат химических наук.
Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Он отметил интерес резидентов к профильным конкурсам Фонда в сфере цифровых технологий: "Из более чем 300 компаний-резидентов "Жигулевской долины" около половины представляют сферу ИТ. Грантовые программы Фонда содействия инновациям дают разработчикам реальный шанс развить свой проект, довести его до уровня, который будет интересен инвесторам и индустриальным партнерам".
Для участия в конкурсах по программам Фонда содействия инновациям необходимо обращаться по единому номеру технопарка "Жигулевская долина": (8482) 93-00-93, доб. 932 (Наталья Стрелкова).
За консультациями по вопросам ведения бизнеса технологические предприниматели также могут обращаться в центры "Мой бизнес", действующие во всех городах Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?