Молодые ученые и предприниматели Самарской области получат гранты ФСИ

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурсов грантов, направленных на поддержку разработок молодых инноваторов и начинающих технологических предпринимателей. Шестеро из победителей - представители Самарской области.

"За последние пять лет мы смогли привлечь из Фонда содействия инновациям 1,4 млрд рублей, направленные на поддержку более 400 проектов, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Инноваторы и разработчики активно используют и региональные возможности. Это в первую очередь широкий спектр услуг технопарка "Жигулевская долина".

В число победителей конкурса "Старт - Цифровые технологии-1" вошел резидент технопарка "Жигулевская долина" - ООО "ТАКО". Компания представила проект "Разработка диффузионной нейросети "ТАКО" для создания дизайна в различных областях и проверки по патентным базам данных с использованием машинного обучения". На его реализацию компания получит грант в размере 4 млн рублей.

"Благодаря победе в конкурсе наша команда сможет сделать генератор дизайна, в частности, логотипов, который позволит проверять товарные знаки по патентным базам. Кроме того, мы сможем дальше обучать нейросеть, которая генерирует уникальные логотипы", - отметил руководитель компании "ТАКО" Александр Голодяев.

Победителями конкурса "Старт-Взлет (очередь II)" в рамках программы "Старт" стали пять инноваторов из Самарской области. Они получат гранты в размере 3 млн рублей.

"Мы рады, что Фонд содействия инновациям поддержал наш проект "Разработка online-сервиса для прогнозирования новых кристаллических материалов для твердооксидных топливных элементов". Грант позволит нам существенно ускорить процесс разработки. Вместе с победой и финансированием мы также получили положительные эмоции и чувство, что мы делаем полезное дело для Самарского региона", - отметила Елизавета Морхова, доцент кафедры "Общая и неорганическая химия" СамГТУ, кандидат химических наук.

Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. Он отметил интерес резидентов к профильным конкурсам Фонда в сфере цифровых технологий: "Из более чем 300 компаний-резидентов "Жигулевской долины" около половины представляют сферу ИТ. Грантовые программы Фонда содействия инновациям дают разработчикам реальный шанс развить свой проект, довести его до уровня, который будет интересен инвесторам и индустриальным партнерам".

Для участия в конкурсах по программам Фонда содействия инновациям необходимо обращаться по единому номеру технопарка "Жигулевская долина": (8482) 93-00-93, доб. 932 (Наталья Стрелкова).

За консультациями по вопросам ведения бизнеса технологические предприниматели также могут обращаться в центры "Мой бизнес", действующие во всех городах Самарской области.