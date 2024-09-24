Житель Самарской области отправится в колонию за избиение женщины и пятимесячного ребенка

В Самарской области суд вынес приговор 31-летнему жителю Безенчукского района, которого обвиняли в нанесении травм женщине и ребенку. Об этом сообщает региональное СУ СК.
2 апреля 2023 г. пьяный мужчина был в квартире со своей сожительницей и ее пятимесячным сыном. Обвиняемый схватил плачущего младенца за плечо, поднял его и начал трясти. При этом мужчина требовал, чтобы ребенок перестал плакать. В итоге малыш получил закрытый перелом левой плечевой кости со смещением.
Кроме того, ночью 29 апреля 2023 г. опять в пьяном состоянии сельчанин из ревности схватил спящую сожительницу за волосы, скинул с дивана и избил. Пострадавшая получила закрытый двусторонний перелом нижней челюсти.
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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