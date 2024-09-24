Сотрудника образовательного учреждения из Тольятти обвиняют в мошенничестве на 780 тыс. рублей

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело замдиректора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр Гранит". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Обвинение утвердили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, замдиректора учреждения в течение четырех лет незаконно начислял некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты, а потом забирал деньги себе. Общая сумма причиненного бюджету ущерба составила 780 тыс. рублей.