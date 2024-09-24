Сотрудника образовательного учреждения из Тольятти обвиняют в мошенничестве на 780 тыс. рублей

В Автозаводский районный суд Тольятти отправилось уголовное дело замдиректора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр Гранит". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Обвинение утвердили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, замдиректора учреждения в течение четырех лет незаконно начислял некоторым сотрудникам стимулирующие выплаты, а потом забирал деньги себе. Общая сумма причиненного бюджету ущерба составила 780 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек