В Самаре стартовал отопсезон

В Самаре с 25 сентября стартует подача тепла в объекты социальной сферы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Самары Елена Лапушкина.

"Жилищный фонд города подготовлен на 100%, в ближайшие дни начнем подавать тепло и в дома, - написала она. - Отмечу также, что включение тепла в жилых домах, которых в Самаре чуть более 10 тысяч, - процесс не одномоментный. Он занимает около двух недель. Работа будет вестись во взаимодействии администрации города, ресурсоснабжающих организаций, администраций районов, управляющих компаний".

Елена Лапушкина пообещала в ежедневном режиме информировать о ходе подключения тепла, а также опубликовать телефоны горячих линий, по которым можно будет обращаться в случае возникновения вопросов.