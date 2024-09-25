В Самаре стартовал отопсезон

В Самаре с 25 сентября стартует подача тепла в объекты социальной сферы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Самары Елена Лапушкина.
"Жилищный фонд города подготовлен на 100%, в ближайшие дни начнем подавать тепло и в дома, - написала она. - Отмечу также, что включение тепла в жилых домах, которых в Самаре чуть более 10 тысяч, - процесс не одномоментный. Он занимает около двух недель. Работа будет вестись во взаимодействии администрации города, ресурсоснабжающих организаций, администраций районов, управляющих компаний".
Елена Лапушкина пообещала в ежедневном режиме информировать о ходе подключения тепла, а также опубликовать телефоны горячих линий, по которым можно будет обращаться в случае возникновения вопросов.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.