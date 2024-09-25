В Самаре жилые дома начнут отапливаться с 1 октября

В Самаре подача тепла в жилые дома начнется 1 октября, сообщает администрация города. Власти решили не дожидаться, когда среднесуточная температура упадет до +8°C, при которых положено включать отопление.

"Несмотря на то что для подачи теплоснабжения среднесуточная температура должна опуститься до +8 градусов Цельсия и ниже и держаться на этом уровне в течение пяти суток, с учетом поступивших обращений граждан городские власти приняли решение о необходимости более ранней подачи тепла", - сообщил руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андриянов.

Отмечается, что подключение тепла будет поэтапным.

Ранее стало известно, что в соцобъекты тепло начнет поступать с 25 сентября.