За восемь месяцев на объектах КбшЖД погибли 42 человека

За восемь месяцев 2024 г. на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской магистрали по собственной неосторожности получили травмы 56 человек, в том числе 42 - со смертельным исходом. Об этом сообщается на сайте КбшЖД.

Представители КбшЖД отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество пострадавших на объектах железнодорожной инфраструктуры Куйбышевской магистрали снизилось на 10%.

Основными причинами происшествий в КбшЖД называют переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком. И подчеркивают, что профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры ведется на постоянной основе, проводятся совместные рейды с правоохранителями, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

"Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы", - сообщается на сайте КбшЖД.

Представители КбшЖД напоминают, что железная дорога - это зона повышенной опасности, и призывают граждан соблюдать правила личной безопасности, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.