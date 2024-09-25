"Газпром газораспределение Самара" просит проверить актуальность договоров на техобслуживание газового оборудования

По требованиям ФЗ "О газоснабжении в РФ", Жилищного кодекса РФ и Правил пользования газом №410 обязательства граждан заключать новый договор со своей газораспределительной компанией вступили в силу в сентябре 2023 года. Формы документа для собственников жилья в многоквартирном доме и в частном жилом доме утверждены Министерством строительства и ЖКХ РФ.

"Газпром газораспределение Самара" напоминает потребителям газа своей зоны ответственности, что заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, если по каким-либо причинам это не было сделано ранее, возможно онлайн на официально сайте компании. В специальном разделе размещены форма для заполнения заявки на заключение договора, информация о перечне обязательных работ, график проведения технического обслуживания по адресам, прейскурант, другая важная информация. Кроме того, в разделе можно оставить заявку для вызова слесаря ТО ВДГО в удобный для клиента день.

Уточнить, какая газораспределительная организация обслуживает дом, и адресно задавать вопросы своей компании можно также на официальном сайте "Газпром газораспределение Самара". Напомним, в Самарской области семь газораспределительных организаций оказывают услуги населению по техническому обслуживанию газового оборудования и несут ответственность за качество и безопасность.

"Более 50 процентов всех договоров на техническое обслуживание наши клиенты заключили онлайн с помощью удобного сервиса на сайте. Сегодня немногие и в основном новые абоненты зоны ответственности "Газпром газораспределение Самара" не оформили обязательство. Проводим регулярно информационную работу и помогаем заключить договор. Обязательно разъясняем жителям действующие правила, например, возможность выбора способа оплаты с разбивкой платежа на 12 месяцев. Напоминаем, платежки в настоящее время компания не выставляет, а после регулирования тарифов расчетные документы будут выставляться только после выполнения работ по факту", - пояснила исполняющая обязанности генерального директора ООО "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

Своевременно заключать договор о техническом обслуживании газового оборудования - обязанность собственника жилого помещения и гарантия безопасности всего дома. За несоблюдение требований законодательства специализированная организация вправе приостановить подачу газа.