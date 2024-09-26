"Семейная ипотека" по-прежнему доступна в НОВИКОМе

Дочерний банк Ростеха продолжает выдачу жилищных кредитов по основной программе с господдержкой "Семейная ипотека". НОВИКОМ прогнозирует, что средств, выделенных государством, хватит до конца 2024 года.

В то время как некоторые крупные банки уже приостановили выдачу "Семейной ипотеки" либо значительно повысили первоначальный взнос, НОВИКОМ продолжает кредитовать своих клиентов по этой программе, сохранив размер первоначального взноса на уровне 20,01% от стоимости жилья.

В начале этого года финансовая организация получила дополнительные лимиты по ипотечным программам. По оценке экспертов банка, их должно хватить до конца текущего года.

Льготные жилищные кредиты, такие как "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека" являются одними из самых востребованных у основных клиентов НОВИКОМа — работников предприятий контура Госкорпорации Ростех. Высокий спрос на эти продукты обусловлен комфортными условиями как в части процентных ставок, так и в отношении требований к заемщикам.

"НОВИКОМ, как финансовый партнер сотрудников промышленных предприятий, следует одной из ключевых задач государства — поддержка граждан в вопросах улучшения жилищных условий. "Семейная ипотека" выполняет конкретные социальные функции, поэтому прекращать ее действие мы не намерены", — подчеркнул старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.