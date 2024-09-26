Автомобиль затонул в водохранилище в Пестравке, водитель погиб

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В четверг, 26 сентября, на берегу Кирсановского водохранилища в с. Михеевка Пестравского района с дамбы в водоем неконтролируемо съехал легковой автомобиль с водителем в салоне, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области