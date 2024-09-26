Автомобиль затонул в водохранилище в Пестравке, водитель погиб

В четверг, 26 сентября, на берегу Кирсановского водохранилища в с. Михеевка Пестравского района с дамбы в водоем неконтролируемо съехал легковой автомобиль с водителем в салоне, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
По данным спасателей, пропажу автомобиля обнаружили около водохранилища по следам от автомобильных шин.
В 11:05 для обследования подводной акватории водохранилища на место происшествия были направлены водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения.
В 14:40 автомобиль был обнаружен на глубине семь метров. Погибшего водителя извлекли из автомобиля и доставили до береговой линии.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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