16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команда НОВИКОМа одержала победу на Осеннем интеллектуальном кубке-2024 Сбер: в 80% случаев для вывода похищенных средств используются мобильные платежные системы Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей Каждый третий автокредит в Самарской области клиенты оформляют в ВТБ ВТБ: объем эмиссии "Карты жителя Самарской области" к концу года достигнет 240 тыс. штук

Банки Финансы

Клиенты Сбера теперь могут платить "улыбкой" с карты любого банка

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С сегодняшнего дня клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису "Оплата улыбкой" нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Теперь клиентам Сбера нет необходимости носить с собой карты другого банка — транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что оплачивая покупки "улыбкой" с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска "Оплата улыбкой" будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

"Оплата улыбкой" безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты, Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определенной суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк уже установил более 750 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

"Сервис "Оплата улыбкой" набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии. Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис "Оплата улыбкой" — теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом "Оплата улыбкой" вне зависимости от того в каком банке обслуживается человек", — отметил старший вице-президент Сбера, руководитель блока "Транзакционный банкинг" Дмитрий Малых.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6