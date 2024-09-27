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Государство и Бизнес Экономическая политика

Экспортно ориентированному бизнесу Самарской области доступна господдержка

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о ключевых инструментах, доступных потенциальным и действующим экспортерам.

Фото: минэкономразвития Самарской области

За господдержкой для успешного выхода на внешние рынки можно обращаться уже сейчас. Для бизнеса, готового к расширению географии поставок, работает Центр поддержки экспорта.

"Что мы можем предложить потенциальным и опытным экспортерам? Для тех, кто еще только планирует свой экспортный старт, действуют консультации, регулярные обучающие курсы и семинары, акселерационные программы. Для экспортеров со стажем есть самостоятельные и комплексные услуги, решающие практически все экспортные задачи", — перечислил Дмитрий Богданов.

В перечень инструментов поддержки входят поиск и подбор иностранного покупателя, участие в международных выставках в РФ и за рубежом, участие в международных бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях, размещение на международных электронных торговых площадках. Также экспортеры могут обратиться за содействием в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, в сертификации производства, продукции и получении разрешений, в защите интеллектуальной собственности.

Большинство этих услуг для МСП предоставляются бесплатно. Некоторые — на условиях софинансирования до 80% затрат.

Напомним, что в следующем году начнет действовать обновленный нацпроект "Международная кооперация и экспорт". На днях губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета под руководством Президента, где обсуждались вопросы развития экспортной деятельности.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы. Предприятия региона расширяют взаимодействие с компаниями из таких государств, как Беларусь, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и Индия. Выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта", — отметил глава региона.

За пять лет Центр поддержки экспорта региона предоставил услуги 3,7 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии центра 408 представителей бизнеса заключили экспортные контракты.

Центр поддержки экспорта работает на площадке регионального центра "Мой бизнес" по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211. Тел. 8 (846) 262-00-62. Меры поддержки также оказываются бизнесу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

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