Экспортно ориентированному бизнесу Самарской области доступна господдержка

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о ключевых инструментах, доступных потенциальным и действующим экспортерам.

За господдержкой для успешного выхода на внешние рынки можно обращаться уже сейчас. Для бизнеса, готового к расширению географии поставок, работает Центр поддержки экспорта.

"Что мы можем предложить потенциальным и опытным экспортерам? Для тех, кто еще только планирует свой экспортный старт, действуют консультации, регулярные обучающие курсы и семинары, акселерационные программы. Для экспортеров со стажем есть самостоятельные и комплексные услуги, решающие практически все экспортные задачи", — перечислил Дмитрий Богданов.

В перечень инструментов поддержки входят поиск и подбор иностранного покупателя, участие в международных выставках в РФ и за рубежом, участие в международных бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях, размещение на международных электронных торговых площадках. Также экспортеры могут обратиться за содействием в организации и осуществлении транспортировки продукции СМСП, в сертификации производства, продукции и получении разрешений, в защите интеллектуальной собственности.

Большинство этих услуг для МСП предоставляются бесплатно. Некоторые — на условиях софинансирования до 80% затрат.

Напомним, что в следующем году начнет действовать обновленный нацпроект "Международная кооперация и экспорт". На днях губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Президиума Госсовета под руководством Президента, где обсуждались вопросы развития экспортной деятельности.

"Развитие экспорта в Самарской области — одна из приоритетных наших задач на ближайшие годы. Предприятия региона расширяют взаимодействие с компаниями из таких государств, как Беларусь, Китай, Узбекистан, Казахстан, Иран и Индия. Выстраиваем взаимоотношения и ищем самые разные варианты сотрудничества, направленные на увеличение объемов экспорта", — отметил глава региона.

За пять лет Центр поддержки экспорта региона предоставил услуги 3,7 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства, при содействии центра 408 представителей бизнеса заключили экспортные контракты.