В Самарской области завершается ремонт дорог к популярным туристическим объектам

В пятницу, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма — праздник путешественников и специалистов, работающих в этой отрасли.

С каждым годом внутренний туризм в России становится все более значимым сектором экономики и Самарская область является одним из популярных туристических регионов. Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2024 г. составил 2,35 млн человек, что на 41% аналогичного периода прошлого года.

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе обновляют автомобильные маршруты к уникальным природным памятникам, заповедным зонам, местам культурного наследия и притяжения туристов. В 2024 г. по дорожному нацпроекту в Самарской области проводятся работы на 11 участках дорог, ведущих к туристическим объектам, общей протяженностью 142 км.

Дорогу "Урал" — Жигули — Пионерлагерь в Ставропольском районе можно назвать самым "туристическим" дорожным объектом 2024 года. Дорога связывает пос. Жигули с федеральной трассой М-5 и является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области — Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию "Молодецкий курган", в состав которого входит детский оздоровительный центр "Жигулевский Артек", и другим привлекательным для туристов местам.

Капитальный ремонт дороги общей протяженностью 11,77 км закончат на год раньше. Помимо ремонта дорожного полотна на объекте завершается строительство тротуаров и устройство опор освещения от начала пос. Жигули до ДОЦ "Жигулевский Артек" общей протяженностью 6 км, что позволит сделать туристический маршрут более безопасным.

Еще один популярный маршрут проходит по дороге Кинель — Богатое — Борское, которая ведет к Национальному парку "Бузулукский бор". Это единственное место на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250-300 лет. Также национальный парк является объектом историко-культурного наследия, где с конца XIX века создавались эталонные лесонасаждения, обогатившие мировую лесную науку.

Дорогу Кинель — Богатое — Борское в этом году обновили на участке 35,8 км, расположенном в Кинельском и Богатовском районах. При этом работы завершили раньше срока — в июле 2024 года.

В 2023 г. в рамках нацпроекта проведена реконструкция другого участка дороги протяженностью 5,8 км, который идет в обход Кинеля. Дорогу расширили до четырех полос движения, провели комплекс работ по безопасности дорожного движения, включая установку опор наружного освещения.

Третьим самым популярным среди туристов местом является ул. Куйбышева в Самаре, расположенная в "старой", купеческой, части города. Именно эта улица стала местом притяжения гостей в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В этом году благодаря нацпроекту дорогу обновили комплексно на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской протяженностью 1,1 км. Помимо ремонта дорожного полотна на улице заменили тротуарное покрытие, благоустроили газоны, обновили бортовой камень. В настоящее время на Куйбышева завершается высадка зеленых насаждений, в том числе 80 новых деревьев.

Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км — в Самаре и 13,8 км — в Тольятти. Сейчас на всех объектах завершено устройство асфальтобетонного покрытия.