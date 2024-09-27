16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ремонт Московского шоссе оценили в 1,2 млрд рублей В Самарской области завершаются работы по укладке асфальта на объектах нацпроекта В Самаре отремонтируют Московское шоссе Проект дублера Московского шоссе прошел госэкспертизу Зачищать территорию для продления ул. Авроры начнут в этом году

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершается ремонт дорог к популярным туристическим объектам

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 207
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма — праздник путешественников и специалистов, работающих в этой отрасли.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

С каждым годом внутренний туризм в России становится все более значимым сектором экономики и Самарская область является одним из популярных туристических регионов. Туристический поток на территории Самарской области в первом полугодии 2024 г. составил 2,35 млн человек, что на 41% аналогичного периода прошлого года.

Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе обновляют автомобильные маршруты к уникальным природным памятникам, заповедным зонам, местам культурного наследия и притяжения туристов. В 2024 г. по дорожному нацпроекту в Самарской области проводятся работы на 11 участках дорог, ведущих к туристическим объектам, общей протяженностью 142 км.

Дорогу "Урал" — Жигули — Пионерлагерь в Ставропольском районе можно назвать самым "туристическим" дорожным объектом 2024 года. Дорога связывает пос. Жигули с федеральной трассой М-5 и является единственным маршрутом движения к значимым туристическим объектам Самарской области — Девьей горе, Молодецкому кургану, санаторию "Молодецкий курган", в состав которого входит детский оздоровительный центр  "Жигулевский Артек", и другим привлекательным для туристов местам.  

Капитальный ремонт дороги общей протяженностью 11,77 км закончат на год раньше. Помимо ремонта дорожного полотна на объекте завершается строительство тротуаров и устройство опор освещения от начала пос. Жигули до ДОЦ "Жигулевский Артек" общей протяженностью 6 км, что позволит сделать туристический маршрут более безопасным.

Еще один популярный маршрут проходит по дороге Кинель — Богатое — Борское, которая ведет к Национальному парку "Бузулукский бор". Это единственное место на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250-300 лет. Также национальный парк является объектом историко-культурного наследия, где с конца XIX века создавались эталонные лесонасаждения, обогатившие мировую лесную науку.

Дорогу Кинель — Богатое — Борское в этом году обновили на участке 35,8 км, расположенном в Кинельском и Богатовском районах. При этом работы завершили раньше срока — в июле 2024 года.

В 2023 г. в рамках нацпроекта проведена реконструкция другого участка дороги протяженностью 5,8 км, который идет в обход Кинеля. Дорогу расширили до четырех полос движения, провели комплекс работ по безопасности дорожного движения, включая установку опор наружного освещения.

Третьим самым популярным среди туристов местом является ул. Куйбышева в Самаре, расположенная в "старой", купеческой, части города. Именно эта улица стала местом притяжения гостей в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В этом году благодаря нацпроекту дорогу обновили комплексно на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской протяженностью 1,1 км. Помимо ремонта дорожного полотна на улице заменили тротуарное покрытие, благоустроили газоны, обновили бортовой камень. В настоящее время на Куйбышева завершается высадка зеленых насаждений, в том числе 80 новых деревьев. 

Всего в 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км — в Самаре и 13,8 км — в Тольятти. Сейчас на всех объектах завершено устройство асфальтобетонного покрытия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6