Жителя Тольятти задержали за поджог машины

В Ставропольском районе задержали местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
29 августа загорелся вазовский автомобиль. После изучения следов выяснилось, что это был поджог. Ущерб составил 41 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек