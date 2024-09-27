Жителя Тольятти задержали за поджог машины

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В Ставропольском районе задержали местного жителя по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области