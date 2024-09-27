Жительница Жигулевска заплатит 10 тыс. руб. за фиктивную регистрацию мигрантов

В Жигулевске суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, в течение нескольких месяцев 35-летняя женщина зарегистрировала у себя дома пятерых иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять им жилье. Как оказалось, за эти "услуги" она получила около 5 тыс. рублей.
Жигулевский городской суд назначено обвиняемой штраф 10 тыс. рублей.
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