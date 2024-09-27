Двух тольяттинок задержали за избиение до смерти соседки по общежитию

В Тольятти отправили под стражу двух женщин, которых подозревают в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 22 сентября 38-летняя подозреваемая пришла в гости к знакомой в коммунальную квартиру. Когда подруги выпивали на кухне, пришла 67-летняя соседка 34-летней подозреваемой. Соседки поссорились, и подозреваемые избили пожилую женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек