В Безенчукском районе мужчина не смог простить жене развод и избил ее нового возлюбленного

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего мужчине легкий вред здоровью и угрожавшему ему убийством.

В одном из сел Безенчукского района подрались двое мужчин. Один из них обратился к врачу. Согласно заключению эксперта, ему был причинен легкий вред.

Полицейские опросили участников драки. 36-летний задержанный местный житель пояснил оперативникам, что давно поссорился с супругой и сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Но простить того, что женщина выбрала другого он не смог и он решил "поговорить по-мужски" с ее новым возлюбленным. Встретившись, они продолжили выяснение отношений.

Как установили полицейские, когда конфликт перерос в драку, ревнивый бывший муж не только угрожал убийством 49-летнему сопернику, но и нанес ему ножевое ранение кухонным ножом в плечо.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия) и ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Расследование продолжается.