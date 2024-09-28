16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Безенчукском районе мужчина не смог простить жене развод и избил ее нового возлюбленного Житель Челно-Вершинского района отправится под суд за сбор марихуаны на пустыре Мужчина из Тольятти пытался заработать денег для детей на игровом сервисе и потерял 15 тыс. рублей Полицейский Ефанов подпал в Самаре под уголовное дело из-за вывоза алкоголя со склада "Грешу и каюсь": в Самаре директора школы заподозрили в хищении почти миллиона

Преступления Происшествия

В Безенчукском районе мужчина не смог простить жене развод и избил ее нового возлюбленного

БЕЗЕНЧУК. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 120
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего мужчине легкий вред здоровью и угрожавшему ему убийством.

В одном из сел Безенчукского района подрались двое мужчин. Один из них обратился к врачу. Согласно заключению эксперта, ему был причинен легкий вред.

 

Полицейские опросили участников драки. 36-летний задержанный местный житель пояснил оперативникам, что давно поссорился с супругой и сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Но простить того, что женщина выбрала другого он не смог и он решил "поговорить по-мужски" с ее новым возлюбленным. Встретившись, они продолжили выяснение отношений.

Как установили полицейские, когда конфликт перерос в драку, ревнивый бывший муж не только угрожал убийством 49-летнему сопернику, но и нанес ему ножевое ранение кухонным ножом в плечо.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия) и ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6